В Нижневартовске устроят массовую облаву на водителей

В Нижневартовске ГАИ устроит масштабный рейд на предмет соблюдения правил перевозки детей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) ГАИ устроит масштабный рейд на предмет соблюдения правил перевозки детей. Проверки приурочены к окружной профилактической акции «Каникулы без опасности».

«До 24 октября в Нижневартовске будет идти окружная профилактическая акция „Каникулы без опасности“. 23 октября пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — следует из информации Госавтоинспекции Нижневартовска.