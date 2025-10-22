Логотип РИА URA.RU
В Нижневартовске устроят массовую облаву на водителей

22 октября 2025 в 11:23
В Нижневартовске ГАИ устроит масштабный рейд на предмет соблюдения правил перевозки детей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) ГАИ устроит масштабный рейд на предмет соблюдения правил перевозки детей. Проверки приурочены к окружной профилактической акции «Каникулы без опасности».

«До 24 октября в Нижневартовске будет идти окружная профилактическая акция „Каникулы без опасности“. 23 октября пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — следует из информации Госавтоинспекции Нижневартовска.

Инспекторы с педагогами, отрядами ЮИД, представителями «родительских патрулей», волонтерских и молодежных объединений призовут детей и взрослых к неукоснительному соблюдению ПДД. Также цель акции — напомнить юным участникам дорожного движения основы правильного поведения на улицах и во дворах.

