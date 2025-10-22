В Нижневартовске устроят массовую облаву на водителей
В Нижневартовске ГАИ устроит масштабный рейд на предмет соблюдения правил перевозки детей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Нижневартовске (ХМАО) ГАИ устроит масштабный рейд на предмет соблюдения правил перевозки детей. Проверки приурочены к окружной профилактической акции «Каникулы без опасности».
«До 24 октября в Нижневартовске будет идти окружная профилактическая акция „Каникулы без опасности“. 23 октября пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — следует из информации Госавтоинспекции Нижневартовска.
Инспекторы с педагогами, отрядами ЮИД, представителями «родительских патрулей», волонтерских и молодежных объединений призовут детей и взрослых к неукоснительному соблюдению ПДД. Также цель акции — напомнить юным участникам дорожного движения основы правильного поведения на улицах и во дворах.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!