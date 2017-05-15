09:00 15 мая 2017 0

По замыслу строителей, комплекс «Хрустальные ключи» образует новый жилой квартал Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Группа ЛСР» начала строить новый 18-этажный дом в составе жилого комплекса «Хрустальные ключи» в микрорайоне Компрессорный в Екатеринбурге. В пресс-службе компании «URA.RU» сообщили, что объект будет введен в эксплуатацию уже 2018 году.

«Строительство нового дома уже началось. На сегодняшний день полностью залит фундамент, выполняются работы по бетонированию стен подвала цоколя. В начале июня начнется монтаж коробки дома», — сообщили в компании нашему агентству.

Между тем в строящемся объекте уже стартовала продажа жилых помещений. На выбор покупателям застройщик предложил однокомнатные квартиры площадью от 34,9 до 38,6 кв. м. и двухкомнатные площадью от 51,6 до 53 кв. м. правильной формы с максимумом полезного пространства. Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой, которая включает в себя флизелиновые белые обои под покраску, ламинат 32 класса износостойкости, межкомнатные и входные двери, а также сантехнику, радиаторы, счетчики на электроэнергию, воду и отопление.

«В местах общего пользования предусмотрена дизайнерская отделка и бесшумные скоростные лифты, на крыше дома — собственная газовая котельная, благодаря которой тепло и горячая вода и жителей будут всегда, также это существенно снижает плату за отопление, — добавили в пресс-службе. — Дом аккредитован несколькими ведущими банками».

Покупатели квартир смогут в прямом эфире следить за тем, как строится их дом. Возведение дома «Хрустальные ключи» транслируется на официальном сайте «Группы ЛСР».

1/6 На выбор покупателям застройщик предложил однокомнатные и двухкомнатные квартиры разных площадей Фото: пресс-служба «Группы ЛСР»

По замыслу строителей, комплекс «Хрустальные ключи» образует новый жилой квартал. Всего проектом предусмотрено шесть многосекционных домов переменной этажности. На данный момент два из них уже заселены. Общая площадь застройки жилого комплекса составляет 11 га. До 2022 года планируется возвести около 210 тыс. кв. м. жилья для более 7 тысяч человек.