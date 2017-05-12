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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Курганской области
19:03  12 мая 2017 0

Директор транспортного управления в Зауралье был уволен по статье. Прокуратура раскрыла подробности

Круглый стол - транспорт Курган, сомов лев
Работу Льва Сомова проверят следственные органыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор МКУ «Транспортное управление» Лев Сомов был уволен по требованию прокуратуры Курганской области за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

Факты коррупционных проявлений в деятельности руководителя МКУ «Транспортное управление» и его заместителя были выявлены в ходе прокурорской проверки. Установлено, что в течение последних четырех лет Лев Сомов и его заместитель Олег Чикун создавали благоприятные условия неким аффилированным компаниям.

«Они постоянно своими решениями корректировали существующие маршруты городского пассажирского транспорта, в результате чего происходило увеличение количества используемых отдельными перевозчиками транспортных средств, что влекло рост прибыли предприятий, руководителями либо учредителями которых являются родственники и близкие знакомые должностных лиц. При этом иным перевозчикам создавались препятствия к осуществлению законной деятельности», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, Сомову вменяют наличие конфликта интересов с подконтрольными учреждению хозяйствующими субъектами. Прокуратура внесла в адрес администрации города Кургана представление об устранении выявленных нарушений и о привлечении виновных лиц с дисциплинарной ответственности. В результате Лев Сомов был уволен по статье «утрата доверия», а Олег Чекун будет наказан после его выхода на работу.

Кроме того, прокуратура направила материалы в следственные органы для проверки работы экс-директора Сомова на предмет незаконного участия в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Как ранее сообщало «URA.RU», сам Лев Сомов сейчас находится за границей. По данным источников агенства, он намерен восстановиться в должности через суд.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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