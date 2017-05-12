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12 мая 2017
11 мая 2017
20:52  12 мая 2017 0

Источник: Новый замглавы Сургута назначен по просьбе Кима

Комиссия по лесному хозяйству. Ханты-Мансийск., ким александр
За кадровой политикой сургутской мэрии источники агентства увидели руку Александра КимаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Новый замглавы Сургута по вопросам архитектуры и градостроительства, земельных отношений, природопользования и экологии Роман Меркулов персонально будет нести ответственность за строительство в городе нового перинатального центра, стоимостью 13,4 млрд рублей. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил «URA.RU» источник в строительной отрасли региона.

Собеседник предположил, что на назначении Меркулова настоял бывший вице-губернатор Югры Александр Ким. Прежний «серый кардинал» автономии, который после увольнения из правительства перешел на работу в группу строительных компаний «ВИС» (холдинг возводит перинатальный центр), по версии инсайдеров, по-прежнему контролирует ход работ на объекте.

Сам Александр Ким в пятницу в разговоре с корреспондентом агентства опроверг эти сведения. «Я его [Романа Меркулова] вообще не знаю. Видимо, кому-то делать нечего», — сообщил собеседник.

Меркулов ранее был руководителем проектов ООО «ПромТех Инжиниринг» (Москва) — это предприятие входит в группу компаний «ПромТех Инжиниринг», сотрудничающую в том числе с крупными организациями ТЭК. Официально назначение произошло 11 мая. Ранее вопросы архитектуры и градостроительства временно курировал Алексей Усов.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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