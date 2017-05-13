{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости Москвы
22:53  12 мая 2017 2

Вирус-вымогатель поразил компьютеры по всему миру. В России жертвами стали МВД и «Мегафон»

Кальяны в
Кибертеррористы добрались до компьютеров российских силовиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внутренние сети МВД и Следственного комитета России подверглись масштабной хакерской атаке, в результате которой файлы на большинстве компьютеров оказались заблокированы. По данным телеканала BBC, подобные кибератаки одновременно произошли и в ряде других стран мира.

Неизвестный вирус, проникая в систему, моментально шифрует все содержимое жестких дисков и блокирует экран. После этого появляется уведомление, предлагающее заплатить 300 долларов за разблокирование устройства.

«Хакеры вывели из строя компьютеры МВД во всех районах области. В тех компьютерах, что были подключены к сети, произошла зашифровка файлов. Работа правоохранительных органов встала. За расшифровку файлов хакеры потребовали денег», — цитирует слова источника в МВД Калужской области «Газета.ру».

Позже выяснилось, что компьютеры силовых структур не является для хакеров единственной целью — атаке подверглись и серверы одного российских операторов связи — компании «Мегафон».

«У нас на ряде компьютеров появились предупреждения про 300 долларов, охват был довольно большой. Это никак не повлияло на связь и абонентов, так как вирус атаковал только наши компьютеры», — рассказ РБК представитель компании Петр Лидов-Петровский.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров