22:53 12 мая 2017 2

Кибертеррористы добрались до компьютеров российских силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внутренние сети МВД и Следственного комитета России подверглись масштабной хакерской атаке, в результате которой файлы на большинстве компьютеров оказались заблокированы. По данным телеканала BBC, подобные кибератаки одновременно произошли и в ряде других стран мира.

Неизвестный вирус, проникая в систему, моментально шифрует все содержимое жестких дисков и блокирует экран. После этого появляется уведомление, предлагающее заплатить 300 долларов за разблокирование устройства.

«Хакеры вывели из строя компьютеры МВД во всех районах области. В тех компьютерах, что были подключены к сети, произошла зашифровка файлов. Работа правоохранительных органов встала. За расшифровку файлов хакеры потребовали денег», — цитирует слова источника в МВД Калужской области «Газета.ру».

Позже выяснилось, что компьютеры силовых структур не является для хакеров единственной целью — атаке подверглись и серверы одного российских операторов связи — компании «Мегафон».

«У нас на ряде компьютеров появились предупреждения про 300 долларов, охват был довольно большой. Это никак не повлияло на связь и абонентов, так как вирус атаковал только наши компьютеры», — рассказ РБК представитель компании Петр Лидов-Петровский.