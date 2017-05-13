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13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:33  13 мая 2017 0

Екатеринбуржец не добежал до туалета в центре города. ВИДЕО

Виды города. Нижневартовск, туалет, указатель
Общественного туалета поблизости не оказалосьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Екатеринбуржец не добежал до туалета в центре города. Нелицеприятную картину сняли на видео очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина, шатаясь, с трудом переходит трамвайные пути возле Дендропарка на перекрестке улиц Радищева и 8 Марта. Судя по всему, молодой человек не сумел добраться до ближайшего туалета и с ним произошел большой конфуз прямо на глазах у десятков очевидцев.

Ничуть не смущаясь, екатеринбуржец снял запачканные брюки и трусы и продолжил свой путь нагишом.

Евгений Лазарев
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