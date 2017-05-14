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14 мая 2017
13 мая 2017
21:31  14 мая 2017 0

Владимир Путин заявил о повышении доходов россиян

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир ПутинФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин заявил о повышении доходов россиян. Об этом он сообщил своему чешскому коллеге Милошу Земану в рамках саммита «Один пояс — один путь».

Разговор возник после того, как президент Чехии отметил увеличение потока туристов из России в его страну. Российский президент ответил:

«Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились у нас, к сожалению, в результате кризиса, — цитирует „Русская планета“. — Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает».

Издание напоминает, что по информации Росстата, реальные доходы российских граждан в марте снизились на 2,5 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Позже эксперты заявили, экономическая стабильность россиян в первом квартале нынешнего года вернулась к значениям 2015 года.

Евгений Лазарев
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