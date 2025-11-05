Москва погрузилась в сильный туман
Москвичи сообщают о густом тумане
Фото: URA.RU
Густой туман заполонил Москву утром 5 ноября, сообщают местные жители. По словам очевидцев, видимость в некоторых районах столицы сократилась до критических значений.
«Из окон почти не видно соседних домов, а во время езды на машине ближайшее транспортное средство можно увидеть в лучшем случае в десяти метрах», — делятся москвичи в соцсетях. Многие горожане публикуют фотографии и видео с плотной пеленой тумана.
Автомобилисты отмечают серьезное ухудшение условий видимости. Некоторые водители сообщают, что вынуждены были снизить скорость до минимальной из-за опасности столкновения.
Несмотря на сообщения жителей о сильном тумане, Гидрометцентр объявил в столице лишь «желтый» уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, туман должен рассеяться к девяти часам утра.
