Москва погрузилась в сильный туман

Густой туман в Москве развеется в 9 утра
05 ноября 2025 в 10:42
Москвичи сообщают о густом тумане

Фото: URA.RU

Густой туман заполонил Москву утром 5 ноября, сообщают местные жители. По словам очевидцев, видимость в некоторых районах столицы сократилась до критических значений.

«Из окон почти не видно соседних домов, а во время езды на машине ближайшее транспортное средство можно увидеть в лучшем случае в десяти метрах», — делятся москвичи в соцсетях. Многие горожане публикуют фотографии и видео с плотной пеленой тумана.

Автомобилисты отмечают серьезное ухудшение условий видимости. Некоторые водители сообщают, что вынуждены были снизить скорость до минимальной из-за опасности столкновения.

Несмотря на сообщения жителей о сильном тумане, Гидрометцентр объявил в столице лишь «желтый» уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, туман должен рассеяться к девяти часам утра.

