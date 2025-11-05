Блейз Метревели стала первой женщиной-руководителем британской внешней разведки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новый глава британской Секретной разведывательной службы МИ-6 Блейз Метревели имеет советское происхождение. Ее отец родился на территории Украины. Об этом сообщил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Владимир Винокуров.

«Для информации: у нее советские корни: ее отец Константин Добровольский родился на Украине в годы Великой Отечественной войны, и в Англию его вывезли родители», — сказал Винокуров для РИА Новости. Отмечается, что это заявление было сделано 5 ноября, в день, когда в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник — День военного разведчика.