Винокуров объяснил, как новая глава британской разведки связана с СССР
Блейз Метревели стала первой женщиной-руководителем британской внешней разведки
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Новый глава британской Секретной разведывательной службы МИ-6 Блейз Метревели имеет советское происхождение. Ее отец родился на территории Украины. Об этом сообщил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Владимир Винокуров.
«Для информации: у нее советские корни: ее отец Константин Добровольский родился на Украине в годы Великой Отечественной войны, и в Англию его вывезли родители», — сказал Винокуров для РИА Новости. Отмечается, что это заявление было сделано 5 ноября, в день, когда в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник — День военного разведчика.
Также эксперт уточнил, что в составе оперативных сотрудников ГРУ женщин нет. Иная ситуация сложилась в Великобритании, где по решению премьер-министра страны Кира Стармера от 15 июня руководителем МИ-6 была назначена Блейз Метревели. Она приступила к исполнению обязанностей 1 октября, заменив на этом посту ушедшего в отставку Ричарда Мура. Таким образом, Метревели стала первой женщиной, возглавившей британскую службу внешней разведки.
