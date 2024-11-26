В мире обсуждают уникальную российскую гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник», показавшую свои возможности в зоне СВО. В арсенале России есть другие ракеты, такие как «Кинжал», «Булава», «Ярс», «Искандер» и «Сармат», каждая из которых играет важную роль в стратегической обороне страны, подчеркивая высокие технологии российского ВПК и их влияние на глобальную безопасность. Подробнее о них — в материале URA.RU.
«Орешник»
Ракета «Орешник» привлекла внимание после удара ВС РФ по украинским заводам, который произошел после разрешения Запада Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории. Президент России Владимир Путин заявил, что «Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета со скоростью до десяти Махов, не подлежащая перехвату. Некоторые эксперты считают ее аналогом РС-26 «Рубеж». Каждый боевой блок ракеты может содержать до шести суббоеприпасов, а ядерный боезаряд может иметь мощность до мегатонны, что позволяет поражать цели в Европе за 8—19 минут.
«Кинжал»
Во ходе СВО комплекс «Кинжал» активно применяется против украинских целей. Он был представлен в марте 2018 года и способен развивать скорость до 12 Махов. Ракета запускается с МиГ-31 и Су-34, в будущем планируется использование Ту-22М3. В 2022 году одной ракетой «Кинжал» были уничтожены пять установок Patriot в Киеве. Комплекс может нести обычные или ядерные боеголовки массой около 500 килограммов и имеет дальность свыше двух тысяч километров.
«Булава»
7 мая 2024 года президент России подписал указ о принятии на вооружение баллистической ракеты Р-30 «Булава». Разработка началась в 1998 году, испытания проходили с 2004 по 2011 год. «Булава» — первая ракета для подводных ракетоносцев после распада СССР. Основные носители — АПЛ проектов 955 и 955А «Борей». Ракета имеет дальность 9,3 тысячи километров и может нести шесть-десять ядерных боеголовок. Она твердотопливная и малозаметна на старте.
«Сатана»
Р-36М «Сатана» — стратегический ракетный комплекс длиной 33,65 метра и весом 208 тонн. Его дальность — 16 тысяч километров. Оснащен двухступенчатой жидкостной ракетой 15А14 и стартует из шахтной установки 15П714. Первое испытание прошло в 1973 году, тогда он стал самой мощной баллистической системой. В 1988 году была введена модификация Р-36М2 «Воевода», которая устойчива к современным системам ПРО США.
«Тополь-М»
РТ-2ПМ2 «Тополь-М» — межконтинентальная баллистическая ракета длиной 22,7 метра и диаметром 1,86 метра, с весом 47,1 тонны и дальностью 11 тысяч километров. Трехступенчатая, на твердом топливе, со стеклопластиковым корпусом. Испытания начаты в 1994 году, первый пуск — 20 декабря 1994 года. Серийное производство с 1997 года, принятие на вооружение — 28 апреля 2000 года. В конце 2012 года на боевом дежурстве находилось 60 шахтных и 18 мобильных ракет.
«Ярс»
PC-24 «Ярс» — ракета длиной 23 метра и диаметром два метра, с дальностью полета 11 тысяч километров. Первый запуск состоялся в 2007 году. В отличие от «Тополя-М», обладает разделяющимися боевыми частями и комплексом средств прорыва противоракетной обороны, что затрудняет ее обнаружение и перехват. Эти характеристики делают «Ярс» эффективной в условиях глобальной американской системы ПРО.
УР-100Н
УР-100Н — это межконтинентальная баллистическая жидкостная ракета третьего поколения с разделяющейся головной частью индивидуального наведения. Длина ракеты составляет 24,3 метра, диаметр — 2,5 метра, а стартовый вес — 105,6 тонны. Дальность полета достигает десять тысяч километров. Первый пуск ракеты состоялся 9 апреля 1973 года на полигоне Байконур.
«Молодец»
15Ж60 «Молодец» — стратегический ракетный комплекс КБ «Южное». Длина 22,6 метра, диаметр 2,4 метра, стартовый вес 104,5 тонны и дальность полета десять тысяч километров. Состоит из трехступенчатой твердотопливной МБР и предназначен для подвижного железнодорожного и стационарного базирования. Принят на вооружение в 1987 году, является развитием комплекса РТ-23. Обтекатель оснащен аэродинамическими рулями для управления в полете.
Х-101/Х-102
Х-101/Х-102 — стратегическая крылатая ракета нового поколения, разработанная МКБ «Радуга». Длина — 7,45 метра, диаметр — 742 миллиметра, размах крыла — три метра. Стартовый вес — 2,2-2,4 тонны, дальность полета — 5-5,5 тысяч километров. Корпус — низкоплан со сплющенным сечением. Боевая часть весом 400 килограммов поражает две цели на расстоянии до 100 километров: одна — при спуске на парашюте, другая — прямым попаданием.
«Буря»
Крылатая ракета Х-22 «Буря» вызывает у украинских военных больше опасений, чем «Кинжалы». Разработанная в 60-е годы, она остается эффективной и неуязвимой для современных систем ПВО Украины. Х-22 — сверхзвуковая противокорабельная ракета дальнего действия, применяемая с бомбардировщиков Ту-22 и Ту-95. Она обладает дальностью до 600 километров, высокой скоростью от пяти Махов и мощной боеголовкой. Х-22 была создана, чтобы избегать перехвата противником, и даже современные системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, не могут ее остановить.
«Искандер»
Ракеты 9К комплекса «Искандер» активно используются в ходе СВО на Украине, вызывая озабоченность у западных аналитиков. С 2007 года «Искандер» используется для поражения ПВО, командных пунктов и инфраструктуры. Боеприпасы имеют массу боевой части 480 килограммов, дальности от 50 до 500 километров, и оснащены инерциальной навигацией, ГЛОНАСС и оптической головкой самонаведения.
«Циркон»
Ракета 3M22 «Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработанная НПО машиностроения, заменяющая П-700 «Гранит». Обладает скоростью до девяти Махов и дальностью более одной тысячи километров. Запускается с фрегатов проекта 22350 и подводных лодок проекта 885М «Ясень-М». Основная задача — уничтожение надводных кораблей и военных объектов. Ракета испытывалась с различных платформ, серийно производится с 2022 года. Дальность 450-1000 километров, длина 8-9,5 метра, скорость восемь-девять Махов, вес боевой части 300-400 килограммов.
«Сармат»
РС-28 «Сармат» — стратегический ракетный комплекс пятого поколения для замены ракет Р-36М2 «Воевода». Оснащен многоступенчатой жидкостной межконтинентальной ракетой, он имеет возможность обойти системы ПРО благодаря технологии «орбитальной бомбардировки» и применению гиперзвуковых боеголовок «Авангард». Первый пуск состоялся 20 апреля 2022 года, серийное производство началось в том же году. В 2023 году комплекс заступил на боевое дежурство. Основные цели — преодоление систем ПРО и снижение зависимости от украинского ВПК.
«Калибр»
«Калибр» — семейство крылатых ракет, разработанных ОКБ «Новатор», включающее проекты, созданные с 1975 по 1990 годы. Ракеты впервые демонстрировались на МАКС-93 и с 2019 года находятся на вооружении ВМФ России, включают варианты для кораблей, подводных лодок и предполагаемый наземный вариант. Максимальная дальность ракеты 3М14 достигает двух тысяч километров.
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