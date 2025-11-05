7 частных домов повреждены в Орловской области после украинской атаки
05 ноября 2025 в 09:59
Фото: © URA.RU
Силами радиоэлектронной борьбы над территорией Орла были нейтрализованы два реактивных беспилотных летательных аппарата. В результате атаки зафиксированы повреждения семи объектов частного жилого фонда, а также остекления одного многоквартирного жилого дома. Информации о пострадавших среди населения не поступало. В настоящее время проводятся мероприятия по оказанию содействия гражданам и ликвидации последствий произошедшего.
