На Солнце случились две мощные вспышки

Одна из вспышек относится к высочайшему классу X Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ночь на пятое ноября на Солнце произошли две мощные вспышки класса М и X. Вторая вспышка относится к самой высокой категории. Продолжительность вспышек составила 33 и 73 минуты. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

«5 ноября в 01:01 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.2 (S15E88) продолжительностью 33 минуты. 5 ноября в 01:44 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4272(N22E36) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 73 минуты», — приводит сообщение Института ТАСС. За сутки вспышка класса X стала уже второй.