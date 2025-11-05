Логотип РИА URA.RU
Природа

На Солнце случились две мощные вспышки

В ночь на пятое ноября на Солнце произошли две мощные вспышки
05 ноября 2025 в 10:53
Одна из вспышек относится к высочайшему классу X

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ночь на пятое ноября на Солнце произошли две мощные вспышки класса М и X. Вторая вспышка относится к самой высокой категории. Продолжительность вспышек составила 33 и 73 минуты. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

«5 ноября в 01:01 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.2 (S15E88) продолжительностью 33 минуты. 5 ноября в 01:44 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4272(N22E36) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 73 минуты», — приводит сообщение Института ТАСС. За сутки вспышка класса X стала уже второй.

Ранее сообщалось о вспышке класса X1.8 на Солнце. Этот класс относится к числу самых высоких по интенсивности рентгеновского излучения. Информации о возможном выбросе солнечного вещества пока нет. 

