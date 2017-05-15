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15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
01:49  15 мая 2017 0

Ракетные испытания Северной Кореи обсудят в Совбезе ООН

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Баллистическая ракета из Северной Кореи упала в 500 км от РоссииФото: Wikipedia

Последние испытания баллистических ракет Северной Кореей обсудят на закрытой встрече в Совете безопасности ООН. Встреча проводится по запросу Японии и США.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире ООН, встреча запланирована на 16 мая, сразу после заседания по итогам поездки делегации ООН в Колумбию.

В Минобороны России уже заявили, что запущенная КНДР баллистическая ракета находилась в полете 23 минуты и упала в 500 км от территории России, сообщает «Газета.ру».

Постпред США в ООН Никки Хейли отметила, что подобные действия Северной Кореи мешают началу переговоров между США и КНДР, о необходимости которых заявлял Дональд Трамп, отмечает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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