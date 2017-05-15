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15 мая 2017
14 мая 2017
08:47  15 мая 2017 0

Премьер-министр Греции сильно опоздал на встречу с Путиным. Президенту пришлось коротать время. ВИДЕО

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
Владимир Путин предпочитает, чтобы ждали егоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российскому лидеру Владимиру Путину пришлось более двух минут томиться в ожидании премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Путин нервно посматривал на часы и прохаживался на фоне флага в ожидании своего визави.

Как написал в Тwitter журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов, и российскому лидеру приходится коротать время в ожидании коллег. «Вы правда думаете, что все всегда ждут Путина? Пекин, Путин ждет Ципраса, засекайте время», — написал журналист, сопроводив свой твит видео.

Впрочем, на саму встречу это ожидание никак не повлияло. Как пишут РИА «Новости», на встрече глава греческого правительства заявил об укреплении двусторонних отношений в экономике, торговле и туризме.

Нина Калинина
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