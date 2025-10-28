В Европе появился союз стран, который заставит ее прекратить поддержку Украины

В Евросоюзе может появится антиукраинский блок трех стран Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз приблизился к расколу. Советник премьер-министра Венгрии — члена ЕС — Балаж Орбан заявил, что правительство страны хочет создать внутри объединения альянс, скептически настроенный по отношению к Украине, и подключить к нему власти Чехии и Словакии. Как объяснили эксперты URA.RU, европейские элиты поняли, что не переживут последствия антироссийских санкций, поэтому задали курс на восстановление диалога с Россией.

Венгрия намерена восстановить «Вышеградскую четверку» в ЕС Фото: Официальный сайт Европарламента

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен объединиться с победившим на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем и словацким коллегой Робертом Фицо, чтобы согласовывать позиции перед встречами с лидерами ЕС, заявил венгерский политик Балаж Орбан одному из американских изданий. Он отметил, что такой альянс будет действовать как блок в Евросовете и восстановит работу так называемой «Вышеградской четверки», куда ранее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Они выступали за укрепление внешних границ ЕС и против принудительного переселения мигрантов между странами Европы. Однако после 2022 года объединение раскололось, как минимум из-за того, что Польша заняла агрессивную позицию по отношению к РФ.

Антироссийская политика приблизила ЕС к расколу Фото: Официальный сайт Европарламента

Желание европейцев создать антиукраинский блок в ЕС — очевидный ответ стран Евросоюза на антироссийскую политику, которая не просто подорвала его международный авторитет, а спровоцировала кризис в ряде государств, сказал URA.RU политолог Антон Бредихин. Заметно, что некоторые лидеры ЕС перестали ставить его приоритеты выше национальных интересов своей страны, которые, в том числе зависят от дипотношений РФ. Такой расклад еще больше приближает ЕС к расколу, полагает он.

Венгрия, Чехия и Словакия могут представить новый альянс внутри ЕС Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Альянс трех государств, если он появится на официальном уровне, должен стать крепким объединением внутри ЕС по антиукраинскому курсу, так как Венгрия и Словакия всегда критиковали санкции против России. Да, Чехия придерживается жесткой позиции по отношению к РФ, однако победивший на выборах в парламент страны Андрей Бабиш (руководитель движения „Акции недовольных граждан“, — прим. ред.) не раз критиковал масштабы помощи Украине», — объяснил Бредихин.

Лидеры стран Европы ожидают новых проблем с бюджетом из-за помощи Украине Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины

Представителей стран потенциального альянса также объединяет позиция по вступлению Украины в ЕС — Венгрия и Словакия раскритиковали участие «незалежной» в Евросоюзе, а Бабиш отметил, что Украина пока не готова к этому, уточнил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Они понимают, что это приведет к еще большим потерям бюджета стран сообщества, поэтому блокируют эти инициативы», — подчеркнул эксперт.

Не все лидеры ЕС готовы к жизни без энергоресурсов РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Объединение трех стран, которое может существовать как официально, так и неформально, прежде всего нужно для того, чтобы решить конкретные проблемы, уже допущенные властями ЕС, считает Зудин. «Это касается потенциального восстановления здоровых отношений по поставкам энергоресурсов, так как перспективы полного отказа от наших нефти и газа только усилят кризис в Европе. Однако не нужно переоценивать лояльность возможного объединения России.

Его участники будут исходить только из национальных интересов своего государства, поэтому говорить о восстановлении крепких отношений пока преждевременно, только диалог», — рассказал Зудин.

Польша тоже может присоединиться к антиукраинскому блоку в ЕС Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Говоря о перспективах антиукраинского альянса в ЕС, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил URA.RU, что в дальнейшем к этому блоку могут присоединиться страны из Восточной Европы, что серьезно приблизит Евросоюз к расколу. «Это могут быть, например, Польша и Румыния, которые уже не раз поднимали вопрос с украинскими мигрантами, спровоцировавший экономические проблемы, социальные волнения в обществе», — заявил эксперт Михайлов.

Украина может лишиться поставок вооружения Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones

Еще больше стран может присоединиться к альянсу на фоне подрыва репутации финансовых институтов ЕС из-за намерений европейских лидеров конфисковать замороженные активы РФ. «Это приведет к оттоку инвесторов как минимум из не западных стран — такие перспективы не устраивают некоторых участников объединения. Этот и другие факторы приведут к расколу ЕС, что заметно отразится на украинском кризисе, ведь Украина быстро лишится военного финансирования», — отметил он.

