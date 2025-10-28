«Умер не от рака»: раскрыты неизвестные подробности последних дней жизни актера

Роман Попов перед смертью пошел на поправку Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актерский мир скорбит из-за смерти Романа Попова. Артист скончался в возрасте сорока лет после продолжительной болезни. Напомним, что у Романа диагностировали опухоль мозга. Летом нынешнего года болезнь дала рецидив. Но Попов не терял надежды и до последнего был уверен, что непременно победит недуг. Об этом URA.RU рассказали в окружении актера.

«Новая схема лечения, которую назначил Роме лечащий врач, дала результат, — сообщил приятель артиста, пожелавший остаться неизвестным. — Это вызвало воодушевление среди всех его близких. Обрадовался и Рома. Последнее обследование и вовсе дало неожиданный результат. Выяснилось, что опухоль в мозге практически ушла. Да, у него оставались еще некоторые проблемы, но в целом показатели были очень хорошие и внушали оптимизм. Появилась надежда».

«Более того, в середине октября Рома должен был ехать снова к своему лечащему врачу, — объясняет наш собеседник. — Его планировали отправить на реабилитацию. До такой степени случились позитивные изменения. Но, к сожалению, за несколько дней до поездки к врачу у Ромы начались проблемы с ЖКТ. А дальше вы знаете: его доставили в больницу, провели экстренную операцию… По всей видимости, просто не справился ослабленный болезнью организм. Наслоилось одно на другое. Врачи делали все возможное, чтобы вернуть Рому к жизни».

Продолжение после рекламы

Друзья актера не могут прийти в себя из-за случившегося. Все были уверены, что Рома обязательно поправится и непременно порадует поклонников новыми ролями.