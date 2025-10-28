Логотип РИА URA.RU
Стала известна дата прощания с актером Романом Поповым

Прощание с Романом Поповым ориентировочно состоится 1 или 2 ноября
28 октября 2025 в 19:34
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Прощание и похороны российского актера Романа Попова пройдут ориентировочно 1 или 2 ноября 2025 года. Об этом сообщила ТАСС друг семьи артиста Наталья. Место проведения церемонии пока остается неизвестным, окончательное решение по датам также не принято.

«Прощание и похороны пройдут, скорее всего, в эти выходные», — уточнила Наталья. Она добавила, что в настоящий момент близкие актера ведут обсуждения с родственниками и друзьями по поводу организации церемонии.

Роман Попов скончался на 41-м году жизни. О его смерти в разговоре с ТАСС рассказал концертный директор Илья Новиков. Причиной смерти стали осложнения на фоне рецидива рака головного мозга. 

