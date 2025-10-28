В Москве впервые представят сотни уникальных артефактов о Великой Победе

На выставке «Великая Победа. Россия — моя история» представят около 1000 уникальных экспонатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве 5 ноября стартует историко-документальная выставка «Великая Победа. Россия — моя история», где представят более 700 уникальных артефактов, ранее находившихся в закрытых фондах. Как заявили журналистам организаторы, экспозиция станет завершающим событием 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Подобного объема уникальных артефактов на одной площадке мы не собирали никогда», — подчеркнул в комментарии «Газете.ru» председатель Патриаршего совета по культуре РПЦ митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Он уточнил, что среди экспонатов будут представлены личные вещи героев, государственные реликвии, художественные шедевры и документы, ранее неизвестные широкой публике.

По его словам, такого масштабного собрания артефактов еще не было ни в одном музейном пространстве страны. Тихон добавил, что специально для выставки в Москву доставят икону и ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого) из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе.

Глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов сообщил, что над выставкой работали ведущие архивисты и исследователи России и Белоруссии. Экспозиция охватывает весь период войны — от первого дня вторжения гитлеровских войск в СССР до капитуляции Японии, официально завершившей Вторую мировую.

Особое место среди документов будет занимать автограф речи маршала Георгия Жукова с Парада Победы 24 июня 1945 года. Из частных и государственных архивов на выставку переданы личные вещи Зои Космодемьянской, наградной лист Алексея Маресьева, шинель Людмилы Павличенко, Знамя Победы, а также деловые и личные переписки руководителей воюющих государств.

Художественную часть экспозиции будет координировать Государственный Русский музей, который предоставит на выставке 18 живописных полотен. Одним из центральных экспонатов станет картина Александра Дейнеки «Оборона Севастополя».

Также посетители увидят работу Евсея Моисеенко «Ополченцы» и малоизвестные произведения блокадных художников. На отдельном стенде представлены материалы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, а также документы и артефакты, связанные с Нюрнбергским и Токийским процессами.