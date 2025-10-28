Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика

28 октября 2025 в 19:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Столичный суд избрал меру пресечения фигуранту по делу об убийстве Политика

Столичный суд избрал меру пресечения фигуранту по делу об убийстве Политика

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Московский суд заочно арестовал Армена Саргсяна, обвиняемого в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении фигуранта уголовного дела об убийстве Сергея Политика меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили представители прокуратуры в своем telegram-канале. По данным ведомства, обвиняемому заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Мера пресечения избрана постановлением Перовского районного суда Москвы сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания фигуранта.

Решение об аресте принято «с учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры». По информации прокуратуры, 33-летнего Армена Саргсяна обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ — «убийство». Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Продолжение после рекламы

В официальном сообщении судов общей юрисдикции рассказали, что постановление вынесено по ходатайству следствия. Суд удовлетворил ходатайство и постановил «применить в отношении Саргсяна Армена Сейрановича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания». Если Саргсян будет экстрадирован или депортирован в Россию, отсчет срока начнется с дня его передачи российским правоохранителям.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал