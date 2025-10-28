Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика

Столичный суд избрал меру пресечения фигуранту по делу об убийстве Политика Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Московский суд заочно арестовал Армена Саргсяна, обвиняемого в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении фигуранта уголовного дела об убийстве Сергея Политика меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили представители прокуратуры в своем telegram-канале. По данным ведомства, обвиняемому заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Мера пресечения избрана постановлением Перовского районного суда Москвы сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания фигуранта.

Решение об аресте принято «с учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры». По информации прокуратуры, 33-летнего Армена Саргсяна обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ — «убийство». Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Продолжение после рекламы