Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика
Столичный суд избрал меру пресечения фигуранту по делу об убийстве Политика
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Московский суд заочно арестовал Армена Саргсяна, обвиняемого в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении фигуранта уголовного дела об убийстве Сергея Политика меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили представители прокуратуры в своем telegram-канале. По данным ведомства, обвиняемому заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Мера пресечения избрана постановлением Перовского районного суда Москвы сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания фигуранта.
Решение об аресте принято «с учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры». По информации прокуратуры, 33-летнего Армена Саргсяна обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ — «убийство». Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.
В официальном сообщении судов общей юрисдикции рассказали, что постановление вынесено по ходатайству следствия. Суд удовлетворил ходатайство и постановил «применить в отношении Саргсяна Армена Сейрановича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания». Если Саргсян будет экстрадирован или депортирован в Россию, отсчет срока начнется с дня его передачи российским правоохранителям.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.