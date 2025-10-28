В России ограничат количество платных мест в вузах

Правительство намерено ограничить количество платных мест в вузах по ряду специальностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России введет предельное количество платных мест для студентов по ряду популярных специальностей в вузах во время приемной кампании 2026 года, сообщили журналисты. Решение затронет 46 направлений бакалавриата и специалитета.

«Правительство установит предельное число платных мест в вузах в рамках приемной кампании 2026 года по 46 специальностям бакалавриата и специалитета. Таким образом, регулирование затронет не все направления подготовки, а только избранные», — сообщил «Коммерсант». Там же отметили, что ограничения вводятся в рамках новой методики Минобрнауки, согласно которой число коммерческих мест по каждой специальности будет определяться по среднему числу студентов, обучавшихся в вузах по данному направлению за два предыдущих года.

В ведомстве отметили: если средний балл ЕГЭ поступивших в последние годы был ниже 50, набор на платные места прекратят полностью. Это затронет 46 специальностей бакалавриата и специалитета, в числе которых — экономика, юриспруденция, психология, филология, лингвистика, международные отношения, архитектура и нефтегазовое дело.

Распределением платных мест между вузами займется межведомственная рабочая группа при Минобрнауки. Состав группы утвердят до 5 ноября.