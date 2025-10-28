День комсомола 2025: праздничные картинки и поздравления к 107-летию

107-летие со дня основания комсомола отметят 29 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

29 октября 2025 года в России отметят День комсомола — в этом году легендарной молодежной организации исполнится 107 лет со дня основания. URA.RU приводит историю ВЛКСМ, лучшие картинки и поздравления к празднику, а также рассказывает о традициях самой массовой молодежной организации СССР.

Когда отмечают День комсомола в 2025

День комсомола в 2025 году отмечают 29 октября, в среду. Эта дата является фиксированной и не меняется год от года. Праздник установлен в честь создания ВЛКСМ 29 октября 1918 года. Торжества проходят по всей России, особенно в городах с богатой комсомольской историей.

История Дня комсомола

История самой массовой молодежной организации СССР началась в революционном 1917 году. После Февральской революции в России стали появляться первые молодежные объединения рабочих, такие как «Труд и свет». В Петрограде тогда же сформировался Социалистический союз рабочей молодежи (ССРМ), который поддерживал большевиков.

Ровно через год, 29 октября 1918 года, произошло событие, определившее судьбу поколений: на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято историческое решение — объединить все разрозненные молодежные организации в единую структуру. Так появился Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), работавший под руководством Коммунистической партии.

Уже к концу 1918 года в рядах РКСМ состояло 22 тысячи человек. Всего через два года, к III съезду Комсомола, организация выросла до 482 тысяч членов. В 1924 году, после смерти Ленина, комсомол получил имя вождя, а в 1926 году был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). В 1941 году организация насчитывала более 10 миллионов членов. К началу Великой Отечественной войны комсомольцы активно готовились к защите Родины:

Около 1 миллиона человек стали «Ворошиловскими стрелками»

Более 5 миллионов сдали нормы по военной подготовке

200 тысяч девушек-комсомолок освоили военные специальности

За подвиги в войне 3,5 тысячи комсомольцев получили звание Героя Советского Союза, 3,5 миллиона были награждены орденами и медалями.

Организация влияла на все сферы жизни страны:

Восстановление народного хозяйства после войны

Освоение целины

Строительство БАМа

Развитие молодежного движения МЖКК 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов человек, а за всю историю через его ряды прошло более 160 миллионов советских граждан. 27-28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ было принято решение о самороспуске организации. Сейчас традиции комсомола продолжают различные молодежные общественные организации России.

Главные символы ВЛКСМ

Комсомольский значок — красный флаг с звездой, серпом и молотом, который носили на груди

Комсомольский билет — главный документ члена ВЛКСМ

Красное знамя — символ революционной борьбы

Знамя с портретом Ленина — после 1924 года

Гимн «Не расстанусь с комсомолом»

Кто такие комсомольцы и как ими становились

Комсомольцы — это юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет, которые прошли строгий отбор и стали членами Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Они представляли собой самую активную и идеологически подготовленную часть советской молодежи.

Роль комсомольцев в жизни страны была чрезвычайно разнообразной. Они выступали как активисты — регулярно участвовали в собраниях и демонстрациях, проявляя гражданскую позицию. Как строители — возводили важнейшие промышленные объекты, дороги и целые города. В годы войны они становились защитниками Родины, проявляя мужество на фронтах. Не менее важной была их роль просветителей — они ликвидировали безграмотность среди населения. Также комсомольцы осваивали новые земли, работая целинниками на масштабных сельскохозяйственных проектах.

Процесс вступления в комсомол

Стать комсомольцем было непросто — требовалось пройти несколько этапов. Начиналось все с подачи заявления с просьбой о приеме в организацию. Кандидату были необходимы рекомендации — либо от двух действующих членов ВЛКСМ, либо от одного члена Коммунистической партии. Затем следовал испытательный срок продолжительностью два-три месяца, в течение которого проверялись качества будущего комсомольца. Далее происходило рассмотрение кандидатуры на общем комсомольском собрании, где решалась его судьба. Завершался процесс торжественной клятвой и вручением комсомольского билета.

Обязанности и привилегии

Членство в комсомоле накладывало определенные обязанности. Комсомольцы должны были активно участвовать в жизни организации, регулярно платить взносы (для школьников — 2 копейки, для работающей молодежи — 1% от заработной платы), выполнять поручения собрания, быть примером в учёбе и труде, а также строго соблюдать устав ВЛКСМ.

Однако членство в комсомоле открывало и значительные возможности. Оно давало возможность карьерного роста, предоставляло путевки на ударные стройки века, увеличивало шансы на вступление в партию, позволяло участвовать в интересных проектах и обеспечивало престиж и уважение в обществе.

В 2018 году исполнилось ровно 100 лет с момента создания Российского коммунистического союза молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Традиции празднования Дня комсомола

В советское время этот день отмечали с размахом: проводили торжественные собрания, награждали лучших комсомольцев грамотами и медалями, устраивали митинги и культурные мероприятия на предприятиях и в учебных заведениях. Сейчас многие из этих традиций сохранились, но приобрели современное звучание.

В этот день по всей России проходят шествия, где участники с красными флагами и транспарантами повторяют легендарные лозунги, колонны демонстрантов наполняют улицы городов звуками гитар и песнями советской молодости.

Особенно ярко эта традиция сохраняется в промышленных центрах — Урале, Сибири, Донбассе, где многие предприятия были построены руками комсомольцев. В честь Дня комсомола также организуют выставки, показывают документальные фильмы, проводят лекции и дискуссии о роли молодежных организаций. В школах проходят тематические классные часы, а в библиотеках — встречи с ветеранами комсомола, которые делятся воспоминаниями о стройках века и массовых мероприятиях. 29 октября становится поводом для встреч бывших комсомольцев, где они вспоминают молодость, общаются и дарят друг другу тематические сувениры — значки с символикой ВЛКСМ, открытки и памятные подарки.

Поздравления с Днем комсомола

Официально-торжественные

Дорогие ветераны комсомола! Примите самые искренние поздравления с памятной датой! Ваша молодость была наполнена энтузиазмом и верой в светлое будущее. Вы строили города, поднимали целинные земли, создавали великую страну. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и неугасаемой энергии. Пусть комсомольская закалка помогает вам и сегодня!

Уважаемые комсомольцы разных поколений! От всей души поздравляем вас с днем рождения самой массовой молодежной организации! Ваша жизнь — это история подвигов и свершений. Вы доказали, что настоящая дружба и единство способны преодолеть любые трудности. Желаем вам оптимизма, внимания близких и уважения молодого поколения. Пусть огонь в ваших сердцах никогда не угасает!

Ностальгически-лирические

С днем комсомола, дорогие друзья! Этот праздник объединяет тех, чья молодость прошла под знаменами Ленинского союза. Мы помним наши стройотряды, комсомольские собрания и песни у костра. Эти воспоминания согревают нас до сих пор. Желаем, чтобы ваш жизненный путь продолжался в радости и гармонии. Берегите себя и свои светлые воспоминания!

Поздравляю с днем нашей юности — с днем комсомола! Как же быстро пролетели годы, но как ярко горят в памяти те незабываемые дни! Помните, как мы мечтали, дружили, любили? Комсомол научил нас самому главному — быть настоящими людьми. Пусть эти уроки останутся с нами навсегда. Желаю вам тепла в душе и верных друзей рядом!

Короткие и емкие

С днем комсомола! Пусть живет в наших сердцах дух юности и романтики! Здоровья, счастья и благополучия всем поколениям комсомольцев! Ваш подвиг никогда не будет забыт.

Поздравляю с праздником нашей молодости! Желаю сохранять бодрость духа и ясность ума. Пусть комсомольская закалка помогает во всех жизненных ситуациях. Будьте здоровы и счастливы!

Юмористические

Дорогие бывшие комсомольцы! Поздравляю с нашим общим «историческим» праздником! Помните, как мы сдавали нормы ГТО и боролись за мир во всем мире? Сегодня главное — чтобы давление не подскакивало и суставы не скрипели! Желаю вам здоровья, как у космонавта, и настроения, как в лучшие комсомольские годы!

С днем ВЛКСМ, товарищи! Пусть наш комсомольский задор теперь помогает бороться не с буржуями, а с возрастными болячками! Желаю, чтобы оптимизм никогда не покидал вас, а чувство юмора помогало переживать все жизненные трудности. За победу коммунизма — в наших сердцах!

Современно-адаптированные

Поздравляю с днем легендарной молодежной организации! Комсомол воспитал в нас качества, которые пригодились в новой жизни: ответственность, умение работать в команде, целеустремленность. Желаю идти в ногу со временем, осваивать новые технологии, но не забывать свои корни. Пусть ваш опыт будет востребован и в XXI веке!

С праздником всех, кто помнит, что такое комсомол! В наше время особенно важны ваши традиции взаимопомощи и поддержки. Желаю находить общий язык с молодым поколением и передавать им лучшее из нашего опыта. Пусть ваша мудрость поможет детям и внукам построить достойное будущее!

Картинки с Днем комсомола 2025

URA.RU подготовило 10 картинок с Днем комсомола 2025. Сохраняйте и отправляйте тем, кто помнит.

29 октября 1918 года началась история самой массовой молодежной организации Фото: URA.RU

За 73 года через его ряды прошли более 200 миллионов человек Фото: URA.RU

Готов к труду и обороне - девиз, знакомый каждому комсомольцу Фото: URA.RU

Комсомольская путевка — это не документ, а целая эпоха в жизни миллионов Фото: URA.RU

БАМ, Магнитка, Целина — все это возводили руки комсомольцев Фото: URA.RU

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым»— строчка из гимна, которую знали наизусть Фото: URA.RU

Комсомол — это школа жизни, которая воспитала целые поколения лидеров Фото: URA.RU

Орден на знамени — за труд и подвиг, которыми по праву гордилась страна Фото: URA.RU

Комсомольский значок — был не просто знаком, а символом чести и принадлежности к великому Фото: URA.RU

С праздником! Фото: URA.RU

Популярные вопросы

Что такое комсомол и когда его создали?

Комсомол (ВЛКСМ) — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи — был самой массовой молодежной организацией в истории СССР. Он был создан 29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи. Изначально организация называлась Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). Свое окончательное название — ВЛКСМ — она получила в 1926 году.

Сколько человек состояло в комсомоле?

За всю историю комсомола через его ряды прошло более 200 миллионов советских юношей и девушек. На пике своей популярности, в 1984 году, в организации состояло около 42 миллионов человек.

Какого числа отмечают День рождения комсомола?

День рождения комсомола ежегодно отмечается 29 октября — в годовщину его создания. В 2025 году эта дата выпадает на среду.

Чем комсомольцы занимались и что успели сделать?

Комсомольцы принимали ключевое участие в самых масштабных проектах и событиях страны:

Индустриализация и великие стройки: Магнитка, Турксиб, Московский метрополитен, Горьковский автозавод, БАМ (Байкало-Амурская магистраль).

Магнитка, Турксиб, Московский метрополитен, Горьковский автозавод, БАМ (Байкало-Амурская магистраль). Ликвидация безграмотности: В 1930-е годы комсомол взял шефство над всеобучем, и за годы первой пятилетки 45 миллионов человек научились читать и писать.

В 1930-е годы комсомол взял шефство над всеобучем, и за годы первой пятилетки 45 миллионов человек научились читать и писать. Подвиг в Великой Отечественной войне: На фронтах сражались около 11 миллионов комсомольцев. 3,5 миллиона были награждены орденами и медалями, а 7 тысяч удостоены звания Героя Советского Союза.

На фронтах сражались около 11 миллионов комсомольцев. 3,5 миллиона были награждены орденами и медалями, а 7 тысяч удостоены звания Героя Советского Союза. Освоение целинных земель.

Правда, что комсомольцы платили взносы?

Да, это правда. Каждый член ВЛКСМ обязан был платить ежемесячные членские взносы. Для школьников они составляли 2 копейки, а для работающей молодежи — процент от заработной платы.

Почему комсомол распался?