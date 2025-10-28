Россия ускорит появление сетей связи 6G

Почти все компоненты действующих базовых станций в России зарубежные, говорит телеком-эксперт Денис Кусков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство ускорит подготовку к появлению в России сетей связи шестого поколения. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности 28 октября сделал акцент на создании собственной компонентной базы и прорывных технологий в отрасли. Это ключевой вопрос для перехода на 6G в ближайшие несколько лет, который нужен РФ, чтобы наверстать упущенное после серьезной задержки с внедрением сетей пятого поколения, отмечают эксперты.

Президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить долю электронной продукции российских предприятий на внутреннем рынке до 70%, подчеркнул Мишустин. По итогам прошлого года этот показатель уже составил около 53%. Чтобы достичь намеченной цели через пять лет, нужно сосредоточить усилия на развитии прорывных технологий и инфраструктуры для изготовления большого числа радиоэлектронных изделий, заявил глава правительства.

Особое внимание нужно уделить росту объемов выпуска российских компонентов, сказал премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

«Меры, которые были приняты президентом и правительством, в условиях внешних санкций оказывают серьезную поддержку отрасли. Прежде всего наши основные инструменты — субсидии на разработку и организацию производства новых видов продукции. Также надо сказать о программах Фонда развития промышленности и кластерной инвестиционной платформы.

Помогаем компаниям запустить научные изыскания, которые необходимы в первую очередь для создания собственных решений. Формируем условия для расширения и обновления заводских мощностей, повышения уровня автоматизации технологических линий», — сказал премьер.

За прошедшую пятилетку на поддержку электронной промышленности правительство направило из бюджета более полутриллиона рублей. На ближайшие три года предусмотрено еще свыше 250 млрд на эти цели.

За пять лет правительство выделило на поддержку электронной промышленности полтриллиона рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Особое внимание нужно уделить масштабированию площадок, которые сегодня у нас работают, для серийного выпуска компонентной базы. И очень серьезно поработать со спросом. Спрос на сегодняшний день — это тоже очень сложная отраслевая задача», — отметил Мишустин.

Вопрос локализации производства оборудования крайне важен для развития современных сетей связи, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. И это относится не столько к сегодняшним сетям, которые страна пока не может строить на своих комплектующих, сколько к телекоммуникационному оборудованию следующих поколений, которое будут использовать в РФ через несколько лет.

«Сейчас в России работают сети четвертого поколения, и они строятся на иностранной компонентной базе. Стандарт 5G стал внедряться в мире с 2019 года, операторы в РФ были готовы сделать это в 2021-м, однако тогда не был решен вопрос частот с Минобороны. Потом его решили, но к тому времени из России ушли вендоры — Huawei, Ericsson, Nokia. Скорее всего сети пятого поколения начнут более массово запускать с 2026 года, но пока вопрос, на каком оборудовании. Предыдущий тендер на них отменили, он должен состояться снова, и государство обозначит в нем, какая часть компонентной базы должна быть российской, а где можно будет использовать китайские аналоги», — объяснил Кусков.

Цикл жизни каждого поколения сетей связи — семь-восемь лет, говорит эксперт. Поэтому, когда Россия с отставанием начнет внедрять 5G, в других странах уже может начаться работа над 6G. Для РФ важно включиться в этот тренд вместе со всем миром, а не с такой задержкой, какая получилась с пятым поколением. А это можно сделать, только увеличивая производство компонентов.

Сейчас обычным пользователям вполне достаточно скорости, которую дают сети 4G, отмечает Денис Кусков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

«Сейчас обычному пользователю тех скоростей, которые дают сети 4G, вполне достаточно. Этого хватает, чтобы смотреть онлайн-кинотеатры, выходить в прямые эфиры, серфить по сайтам и так далее. Если в каких-то отдельных случаях нужны скорости выше, у каждого есть 100 мегабит дома. И сети 5G сейчас нужны разве что для корпоративного сегмента, обмена информацией между устройствами.

Но к 2030 году стандарту пятого поколения будет уже 11 лет, поэтому к тому времени России уже нужно будет сделать следующий шаг — внедрить 6G. Поэтому уже нужно решать вопрос с компонентной базой.

Произвести ее в одиночку для России — очень сложная задача, поэтому выход может быть в кооперации с дружественными странами, например, членами БРИКС», — полагает собеседник URA.RU.

Каким именно будет стандарт 6G, еще только предстоит определить, объясняет доцент НИУ МИЭТ Александр Тимошенко Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Важно, чтобы Россия не просто занялась разработками под перспективный стандарт 6G, а участвовала в его создании, обращает внимание доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко. В группу 3GPP, которая занималась стандартизацией четвертого и пятого поколений, представители России ни от операторов связи, ни от государства не входили. Если властям удастся, несмотря на сложную политическую ситуацию, добиться вхождения в нее российских специалистов, эффективность внедрения 6G будет выше, уверен эксперт.

«Научные возможности у России достаточно большие. За последнее время уже вышло много публикаций о том, как будут разрабатываться новые материалы, элементная база для таких сетей. И, конечно, нужно создавать предприятия, которые будут изготавливать эти компоненты. Причем, если часть из них Россия уже производит, хотя и в малых объемах, то современные процессы, которые подходят для новых базовых станций, пока нет. Можно закупать их в Китае, но стоит задача, чтобы в перспективе они были отечественными», — говорит Тимошенко.