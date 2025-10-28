L'Antidiplomatico: армия Украины разбита в зоне СВО
Вместо фронта на Украине решето, пишет L'Antidiplomatico
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украинская армия в зоне специальной военной операции (СВО) фактически разбита и не способна удерживать сплошной фронт обороны. Об этом сообщило итальянское издание L'Antidiplomatico.
«Фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду», — сообщило L'Antidiplomatico. Там же отметили, что четкой линии соприкосновения больше нет
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Продвижение российских военных позволяет укрепить позиции на данном участке фронта и продолжить расширение зоны контроля.
Так российские военные пресекли две попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ вблизи населенного пункта Нечволодовка Харьковской области. Также была предотвращена контратака украинских войск с применением бронетехники со стороны Гришино в ДНР.
Всего потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Всего с начала СВО потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта могут составлять порядка двух миллионов человек.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
