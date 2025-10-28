Вместо фронта на Украине решето, пишет L'Antidiplomatico Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинская армия в зоне специальной военной операции (СВО) фактически разбита и не способна удерживать сплошной фронт обороны. Об этом сообщило итальянское издание L'Antidiplomatico.

«Фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду», — сообщило L'Antidiplomatico. Там же отметили, что четкой линии соприкосновения больше нет

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Продвижение российских военных позволяет укрепить позиции на данном участке фронта и продолжить расширение зоны контроля.

Так российские военные пресекли две попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ вблизи населенного пункта Нечволодовка Харьковской области. Также была предотвращена контратака украинских войск с применением бронетехники со стороны Гришино в ДНР.