В мире

Европа

L'Antidiplomatico: армия Украины разбита в зоне СВО

28 октября 2025 в 20:01
Вместо фронта на Украине решето, пишет L'Antidiplomatico

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинская армия в зоне специальной военной операции (СВО) фактически разбита и не способна удерживать сплошной фронт обороны. Об этом сообщило итальянское издание L'Antidiplomatico.

«Фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду», — сообщило L'Antidiplomatico. Там же отметили, что четкой линии соприкосновения больше нет

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Продвижение российских военных позволяет укрепить позиции на данном участке фронта и продолжить расширение зоны контроля.

Так российские военные пресекли две попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ вблизи населенного пункта Нечволодовка Харьковской области. Также была предотвращена контратака украинских войск с применением бронетехники со стороны Гришино в ДНР.

Всего потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Всего с  начала СВО потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта могут составлять порядка двух миллионов человек.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

