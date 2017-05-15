{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
14 мая 2017
09:49  15 мая 2017 0

Крокодилы съели священника, показывавшего, как Иисус ходил по воде

Крокодилы за несколько минут растерзали священникаФОТО: Pixabaу

В Зимбабве три крокодила съели церковного деятеля Джонатана Мтхетхву, который решился пересечь реку, чтобы показать, как Иисус Христос ходил по воде. Инцидент произошел в местности, где обитает большое количество крокодилов.

Священник привел своих учеников к реке для демонстрации хождения Иисуса Христа по воде. Мужчина зашел в воду и успел пройти 30 метров, после чего на него напали крокодилы, сообщает телеканал 360. Известно, что хищники набросились на Мтхетхву после того, как он уже собирался выйти на берег. Когда на место прибыли врачи, он был уже мертв.

По словам учеников церковного деятеля, их учитель молился целую неделю, а крокодилы покончили с ним буквально за пару минут.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров