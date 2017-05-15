12:54 15 мая 2017 2

Родственники погибшего парня считают, что в СИЗО сидит "не тот человек" Фото: Pixabay

Житель Екатеринбурга Александр Попов-Волынский добивается от шадринских следователей проверки причастности подозреваемого мужчины к убийству своего брата Виктора, который получил смертельные ножевые ранения за то, что заступился за незнакомку. По словам Александра, силовики задержали «не того человека» и отказываются проверить более вероятную версию.

Инцидент произошел вечером 28 апреля в Шадринске Курганской области. 22-летний Виктор Попов, его младший брат Алексей и друг возвращались домой. Виктор заметил, что впереди над лежащей на земле женщиной склонился неизвестный мужчина. Молодой человек бросился на помощь со словами «Что ты делаешь?». В ответ мужчина достал нож, нанес несколько ударов парню и побежал. «Младший брат погнался за ним, но друг крикнул, что у мужчины нож и Виктор ранен. Алексей вернулся», — рассказал «URA.RU» екатеринбуржец Александр Попов.

Раненого Виктора доставили в больницу. «Врачи сказали родственникам, что у него тяжелые ранения. Задето сердце, желудок, в общем, что с такими ранениями не выживают. 29 апреля Виктор умер, — продолжает Александр. — Первый шок мы испытали, когда получили заключение судмедэкспертизы, где причиной смерти был указан травматический шок и ранение в легкое, 10 часов наш брат был в больнице живой».

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Свидетели нападения пояснили следователям, что было темно, лица мужчины они не разглядели, но если увидят его, то вероятно смогут узнать. Они четко запомнили, что ростом преступник был 165-170 см.

По подозрению в нанесении ранений Виктору был задержан 23-летний житель Шадринска Богдан. По словам Александра, который к тому моменту приехал в Шадринск, свидетелям на опознание парня не представили. А 30 апреля очевидцы случайно наткнулись на мужчину, очень похожего на преступника. Выяснилось, что он — муж потерпевшей женщины, за которую в тот вечер вступился Виктор.

«Я лично привез этого мужчину к следователям, просил проверить его на причастность к преступлению, пока он сидел у меня в машине. На его кроссовках были пятна, похожие на пятна крови. Город маленький, и нам удалось узнать, что этот мужчина раньше носил другую куртку. У него мог быть мотив: его жена возвращалась пьяная из ночного клуба или кафе, он мог ее приревновать и устроить разборку на улице. Я просил следователей проверить эту версию, но мне отказали, пригрозив наказанием за незаконное удержание мужчины, — продолжает рассказ Александр. — Следователи даже из кабинета не вышли».

По его словам, у Богдана, которого задержали силовики, есть алиби. Парень был дома у родителей до 23 часов и вел переписку с телефона матери со своей женой (есть распечатка), а когда пошел домой, по пути его остановил наряд ППС (уже был объявлен перехват преступника). Богдан был трезв, вел себя спокойно, при нем не было ничего подозрительного, парня отпустили, но на следующий день приехали к нему, чтобы забрать в СИЗО.

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Более того, по словам Александра, Богдан ростом 185 см, он учился в одном учебном заведении с Виктором, так что они могли быть знакомы. Очевидного мотива напасть на нетрезвую женщину, а потом еще и на Виктора у парня, как считает Александр, не было.

«А вот пострадавшая женщина вполне может выгораживать своего мужа, чтобы его не посадили, — говорит брат погибшего. — Мне не понятно отношение следователей: я десять дней доказывал им, что я — брат Виктора и имею право ознакомиться с делом в допустимых пределах. Я пытался написать два ходатайства (о проверке на причастность к преступлению мужчины, которого узнали свидетели, и о привлечении на полиграф пострадавшей женщины и ее мужа), в ответ идет дикая агрессия со стороны следователей. Ощущение такое, что они уже все решили по этому делу и не собираются проводить следствие».

Заинтересованный в доскональном расследовании преступления Александр Попов-Волынский вынужден был взять отпуск и перебраться на время в Шадринск. Он также намерен обратиться с жалобой в прокуратуру.

В пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области отказались дать официальные комментарии по данному делу, ссылаясь на тайну следствия. «Все версии отрабатываются, полнота следствия будет обеспечена», — заверил «URA.RU» помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Алексей Горбунов.