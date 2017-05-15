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Главные новости Курганской области
11:40  15 мая 2017 0

В Кургане подросток убил прохожего из-за 150 рублей

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Несовершеннолетного приговорили к девяти годам колонииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский городской суд вынес приговор в отношении подростка, который палкой забил мужчину, чтобы завладеть его деньгами. Добычей несовершеннолетнего стали 150 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Преступление было совершено в августе 2016 года. В вечернее время на остановочном комплексе «ул. Репина» подросток заметил мужчину и пошел за ним. В зарослях кустарника около дома 99 «а» по ул. Пугачева несовершеннолетний поднял с земли деревянную палку ударил потерпевшего по голове.

После того, как мужчина упал, парень ударил его еще несколько раз, после чего обыскал карманы его одежды и похитил 150 рублей. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подросток признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Татьяна Жаткина
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