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Главные новости Югры
14:25  15 мая 2017 0

РПЦ в Югре обвиняют в оскорблении чувств верующих

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., храм, церковь, вера, христианство, свидетель, не лжесвидетельствуй, православие, религия
Ханты-Мансийская митрополия засветилась в скандале с оскорблением чувств верующихФото: Александр Елизаров © URA.RU

Православного священника из села Угут (Сургутский район) Алексея Екимова могут привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел еще 9 мая, на митинге в честь Дня Победы, однако известно о происшествии стало только сейчас. Адвокат Константин Андреев в социальной сети рассказал, что православный священник Алексей Екимов, выступая на митинге, обвинил пятидесятников, баптистов и иеговистов в том, что они мешали победе России в Великой Отечественной войне.

По версии адвоката, сразу после этого заявления к пастору местных протестантов пришел участковый, заявивший, что его вера запрещена на территории Российской Федерации. Пастора в итоге отпустили, однако протестанты готовят заявление в прокуратуру.

В югорской полиции рассказали другую версию этих событий. «В полицию поступила жалоба от баптистов, которым не понравились высказывания священника. Они сказали, что в его выступлении были фразы, оскорбляющие чувства верующих. Участковый взял со всех объяснения, а также текст выступления. Сейчас этот текст находится на экспертизе, которая должна проверить, были ли там действительно факты оскорбления чувств верующих», — прокомментировала руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Экспертиза будет готова в начале июня, после чего будет принято процессуальное решение.

В Ханты-Мансийской митрополии РПЦ пока отказались давать оценку этому инциденту. Об этом «URA.RU» заявил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, диакон Антоний Долгушин, отметивший, что официальных комментариев на сегодняшний день нет. При этом, по сообщениям протестантов в социальных сетях, пастору все-таки принесли извинения от имени РПЦ.

Антон Степыгин
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