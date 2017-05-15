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15 мая 2017
13:05  15 мая 2017 0

Ученые выяснили, как черные дыры участвовали в зарождении жизни во Вселенной

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета, астрономия
Науке предстоит выяснить роль черных дыр в процессах ВселеннойФото: pixabay.com

Американские ученые пришли к выводу, что источниками зарождения жизни во Вселенной могут являться черные дыры, во время создания которых атомы углерода взаимодействуют с другими элементами, необходимыми для зарождения органики.

В ходе исследований удалось выяснить, что большое количество соединений углерода порождают звезды-гиганты и звезды-карлики, которые впоследствии взрываются, превращаясь в сверхновые светила, а потом и черные дыры, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В данный момент астрофизики планируют подробно изучить процесс образования разнообразных органических соединений во Вселенной, а также установить роль черных дыр в этих в процессах.

Сергей Макеев
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