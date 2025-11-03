Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

ГБР Украины признало гибель бойцов ВСУ в Днепропетровской области

04 ноября 2025 в 02:35
По бойцам ВСУ был нанесен ракетный удар

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины признало факт гибели бойцов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщается в telegram-канале ГБР.

«Первого ноября был нанесен ракетный удар по месту базирования украинских военных, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. По данному факту начато досудебное расследование», — отметили в ведомстве.

Ракетный удар по базе ВСУ в Днепропетровской области произошел в ходе продолжающегося конфликта на Украине. Украинские военные неоднократно подвергались ударам по местам дислокации, что приводило к гибели и ранениям личного состава. Также российские вооруженные силы нанесли удары по подземным производственным объектам, связанным с выпуском боеприпасов и ракет в Днепропетровской области.

