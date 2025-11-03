Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Воронежской области беспилотник попал в многоквартирный дом

Над Воронежской областью сбили семь дронов, повреждены дома и гаражи
04 ноября 2025 в 02:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Воронежской области ПВО отражают атаку БПЛА

В Воронежской области ПВО отражают атаку БПЛА

Фото: Илья Московец © URA.RU

Над Воронежской областью силы ПВО уничтожили семь беспилотников. Обломки дрона попали в многоквартирный дом. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Над двумя районами и двумя городами области уничтожено семь беспилотников. В многоквартирном доме на юге региона повреждены окна в четырех квартирах, также разрушены два гаража с находившимися внутри автомобилями. По предварительным данным, пострадавших нет», — проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

Угроза ударов БПЛА сохраняется в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, Борисоглебске и Нововоронеже. Режим опасности продолжает действовать на всей территории региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал