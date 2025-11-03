Что известно о тройном ДТП с детьми под Волгодонском: погибшие, пострадавшие, видео

Одну из девочек увезли в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Волгодонском вечером 3 ноября произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находилась детская команда хоккеистов. Сообщалось о погибших. Что известно о ДТП на данный момент — в материале URA.RU.

Первые сообщения об аварии

Вечером 3 ноября 2025 года стало известно, что под Волгодонском произошло тройное ДТП с участием микроавтобуса. Очевидцы сообщили, что два человека погибли на месте аварии, сообщают очевидцы, а наиболее серьезные повреждения получили два легковых автомобиля. Именно в этих машинах находились погибшие.

Могли погибнуть четверо

В ДТП погибли четверо. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. Источник сообщил, что его родственница находилась в автобусе, ставшем участником аварии. По имеющимся данным, автобус столкнулся с транспортными средствами, которые ранее уже были вовлечены в дорожное происшествие.

Пострадавшие среди детей

В автобусе с юными спортсменами несколько пострадавших, одну девочку забрали на скорой помощи в больницу с травмой ноги и головы. Об этом URA.RU сообщил брат одной из спортсменок, которая находилась в автобусе в момент аварии. У остальных детей — ушибы.

Как произошла авария

Со слов пассажирки, автобус не гнал, но водитель не успел затормозить и их транспорт въехали в аварию, которая произошла ранее. В тот момент поврежденные автомобили были на проезжей части.