Еще три российских аэропорта в России временно закрыли небо
Аэропорты Волгограда, Пензы и Тамбова приостановили работу
04 ноября 2025 в 02:17
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Еще три российских аэропорта временно приостановили выполнение рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Воздушные гавани Саратова, Пензы и Тамбова временно приостановили отправку и прием самолетов для безопасности работы рейсов. Ранее по тем же причинам были введены ограничения на работу волгоградского аэропорта.
