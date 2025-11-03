Логотип РИА URA.RU
Еще три российских аэропорта в России временно закрыли небо

Аэропорты Волгограда, Пензы и Тамбова приостановили работу
04 ноября 2025 в 02:17
Еще три российских аэропорта временно приостановили выполнение рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушные гавани Саратова, Пензы и Тамбова временно приостановили отправку и прием самолетов для безопасности работы рейсов. Ранее по тем же причинам были введены ограничения на работу волгоградского аэропорта.

