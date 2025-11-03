Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Рэпер Апачев обратился к Хинштейну по поводу своего раскритикованного концерта

04 ноября 2025 в 02:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Апачев дал концерт перед военными по приглашению

Апачев дал концерт перед военными по приглашению

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Аким Апачев заявил, что выступал перед бригадой «БАРС-Курск» по приглашению военных. Так музыкант отреагировал на критику губернатора Курской области Александра Хинштейна, который назвал концерт несогласованным и пообещал наказать виновных в его организации.

«Регулярно даю концерты в зоне проведения СВО. В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения „БАРС-Курск“. О „согласованности“ этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — рассказал Апачев РИА Новости.

Хинштейн раскритиковал концерт блогера, который получал штраф за граффити с нецензурной лексикой в Судже, и подчеркнул, что Курск и Донбасс — не «прачечная» для отмывания «черных пятен биографии». Апачев в ответ указал, что с начала спецоперации провел более 100 бесплатных выступлений для военных. За это музыкант получил благодарности от подразделений и медаль участника СВО от Минобороны России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал