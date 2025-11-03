Рэпер Апачев обратился к Хинштейну по поводу своего раскритикованного концерта

Апачев дал концерт перед военными по приглашению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Аким Апачев заявил, что выступал перед бригадой «БАРС-Курск» по приглашению военных. Так музыкант отреагировал на критику губернатора Курской области Александра Хинштейна, который назвал концерт несогласованным и пообещал наказать виновных в его организации.

«Регулярно даю концерты в зоне проведения СВО. В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения „БАРС-Курск“. О „согласованности“ этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — рассказал Апачев РИА Новости.