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15 мая 2017
13:31  15 мая 2017 2

Актер из «Теории большого взрыва» женился на своем бойфренде

Джим Парсонс – лауреат премии «Золотой глобус»ФОТО: Instagram Jim Parsons

Американский актер Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в сериале «Теория Большого взрыва», заключил брак с дизайнером Тоддом Спиваком. Свадебная церемония состоялась в ресторане Rainbow Room в Нью-Йорке.

Отношения Парсонса и Спивака начались 14 лет назад. В своих интервью актер неоднократно заявлял, что их встреча — «лучшее, что происходило с ним в жизни». В 2012 звезда «Теории большого взрыва» сделан каминг-аут — публично заявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает «Газета.ру».

В прошлом году Парсонс занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes. Его коллеги по сериалу также заняли ведущие позиции в рейтинге, напоминает «Лента.ру».

Сергей Макеев
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