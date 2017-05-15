В Югре мэр объявил войну горе-парковщикам. ФОТО

13:41 15 мая 2017 1

В Сургуте началась масштабная кампания против нарушителей правил парковки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте горожанам будут прививать культуру парковки. В рамках акции «Чистый город» местные власти намерены избавить город от загромождающих тротуары и оставленных под знаком «стоянка запрещена» автомобилей, рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

По поручению главы города Вадима Шувалова представители городской администрации выехали в рейд с полицией. Эвакуаторы работали на улицах Музейная, Студенческая, 30 лет Победы и Киртбая. Некоторым водителям, вовремя подоспевшим на место, удалось избежать неприятностей. Пока эвакуатор с погруженной машиной не тронулся с места, автовладелец имеет право забрать машину. В противном случае, помимо штрафа, придется оплатить работу техники и каждый час пребывания авто на штрафстоянке.

Это уже не первый рейд чиновников и правоохранителей. Ранее акция масштабной эвакуации автомобилей проходила на одном из самых загруженных участков, на проспекте Ленина, 69/1, у подъезда к Центру диагностики и сердечно-сосудистой хирургии. Припаркованные не по правилам машины посетителей препятствуют проезду карет скорой помощи и занимают окрестные дворы. На своей странице во «ВКонтакте» глава города писал, что на этом участке будет отремонтирована дорога. Однако из-за брошенных авто здесь невозможно провести обследование покрытия, не говоря уже о проезде спецтехники.

Фото: пресс-служба администрации Сургута

Позиция администрации стала предметом дискуссии среди сургутян. В соцсетях многие одобряют и просят увеличить число эвакуаторов, аргументируя тем, что «правила ПДД сдавали все, а, значит, имеют представление, что бывает, если поставил машину, где ни попадя…». Другие вполне резонно считают: «сначала надо места для стоянки сделать, а уж потом учить людей не ставить под знак».

Подобные споры разгорелись и после сообщения главы города об очередном рейде. «Так может пора что-то делать с увеличением парковочных мест?», — спрашивает подписчик Вадима Шувалова во «ВКонтакте». Ему отвечает другой интернет-пользователь: как быть с густо застроенными районами — «сносить дома и закатывать в асфальт?». Также сургутяне присылают мэру фото с других «горячих точек» и обсуждают предложение одного из горожан сократить площади газонов в пользу парковочных мест.

Мэр Сургута согласен с горожанами, что одним кнутом давно назревшую проблему припаркованных в неположенных местах автомобилей не решить. «Пора принимать системные решения. Тем не менее, мы будем и дальше контролировать эвакуацию автомобилей, оставленных под знаком „Стоянка запрещена“, на тротуаре или газоне, до тех пор, пока не добьемся результата. Каждый автовладелец должен понять, что за парковку в непредназначенном для этого месте ему придется заплатить штраф и искать машину на спецстоянке», — считает Вадим Шувалов.

Масштабная акция по эвакуации автомобилей и уборке городской территории — часть стратегической работы новой администрации крупнейшего муниципалитета Югры. В рамках программы власти намерены сдвинуть с мертвой точки и другие вечные проблемы Сургута: благоустроить дворы, отремонтировать дороги, модернизировать ливневую канализацию, навести порядок на рекламном рынке.