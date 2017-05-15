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Главные новости Курганской области
13:42  15 мая 2017 0

В Зауралье приступили к массовой посевной. Губернатор просит поторопиться из-за погоды

Сельхоз
Хозяйства области должны засеять 1 млн 329,8 тыс. гаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хозяйства Курганской области приступили к массовой посевной. Уже засеяно 192 тыс. гектаров, или 14,5% площадей, темпы нарастают, проинформировал губернатора в понедельник, 15 мая, директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин.

«За вчерашний день приросли на 35 тыс. гектаров. И в целом настрой боевой», — отметил Пугин.

«Надо выходить тысяч на 60 в сутки, тогда с учетом погодных условий мы более-менее будем укладываться», — призвал губернатор Алексей Кокорин нарастить темпы.

По данным департамента АПК, в этом году планируется засеять 1 млн 329,8 тыс. га. Трудности могут возникнуть из-за дождливой погоды.

Анна Бояркина
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