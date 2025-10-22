Охота на «речного гиганта»: где в Курганской области прячутся огромные щуки

Курганские рыбаки ловят щук на Тоболе Фото: Илья Московец © URA.RU

Новость о щуке весом свыше 12 килограммов, пойманной на Тоболе, всколыхнула рыбацкое сообщество Курганской области. Такие гиганты — мечта любого рыбака, и, как оказалось, за трофеем не нужно ехать за тридевять земель. В материале URA.RU мы собрали информацию от бывалых рыбаков о местах, где ловятся большие щуки в регионе.

Большие щуки ловятся на Тоболе

Настоящей сенсацией этой осени стала история курганского рыбака, выловившего на Тоболе у городской дамбы в Кургане щуку весом под 12 килограммов. Фотография с трофеем мгновенно разлетелась по соцсетям, вызвав восхищение и зависть рыбаков. Однако больше всего коллег по увлечению впечатлил поступок курганца: после короткой фотосессии и взвешивания он аккуратно отпустил гигантскую рыбу обратно в родную стихию. «Такая рыба даст жизнь сотням новых щурят. Убить ее ради еды — варварство», — комментируют поступок в местных пабликах.

Карта рыбных мест: от Кургана до Белозерского округа

Опытные рыбаки неохотно делятся своими секретными точками, но популярные места для рыбалки известны многим. Как показывает практика, даже вблизи Кургана можно найти достойный улов. Участок реки Тобол у дамбы — классическое место, где водятся щуки. Здесь есть глубина, и тихие места для укрытия. Белозерский округ — это рыбное место, где рыбаки ловят больших щук. Именно этот район чаще всего фигурирует в отчетах об успешной рыбалке. В селе Нижнетобольном местные жители и приезжие рыболовы регулярно хвастаются уловами. Река здесь имеет изгибы, образуя омуты, где и затаивается крупная щука. Деревня Речкино — это, пожалуй, самое «звездное» место последних сезонов. «Щука идет по Тоболу возле Речкино», — эта фраза стала паролем для тех, кто в теме. Рыбаки сообщают, что хищник здесь не просто есть — он крупный и активный. Именно в этом районе многие рыбаки успешно «закрывают сезон», вылавливая крупные экземпляры.

Секреты рыбаков: как найти и выловить большую щуку