Кто убил курганского депутата Антошкина, который хотел стать губернатором

Депутата убили в Кургане из автомата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганцы, интересующиеся политикой помнят о том, как холодным декабрьским вечером в центре города раздались выстрелы, которые потрясли весь регион. В своем офисе на улице Коли Мяготина был убит депутат Курганской областной думы Александр Антошкин — человек, известный не только своей политической деятельностью, но и амбициями стать губернатором области. Расследование этого преступления длилось долгие годы и лишь спустя 12 лет стало известно имя убийцы. Подробности в материале URA.RU.

Как произошло убийство Антошкина

Киллера привезли на автомобиле ВАЗ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вечером 4 декабря 2002 года к офису Антошкина подъехал автомобиль ВАЗ-2107. За рулем находился бандит Андрей Андреев, а пассажиром был киллер Сергей Мельченков. Последний, вооружившись автоматом Калашникова, подошел к окну первого этажа, где находился кабинет депутата, и совершил несколько одиночных выстрелов. Пули настигли Антошкина за письменным столом — он получил смертельные ранения в голову и спину. Почти сразу после убийства следствие столкнулось с трудностями: улики были тщательно замаскированы, а свидетелей — минимум. Версий выдвигалось множество: от политических разборок до передела криминальных сфер влияния. Однако установить личность заказчика и исполнителя долго не удавалось.

Важные показания по делу

Серьезный прорыв в расследовании произошел спустя 10 лет после убийства. В 2012 году депутат Курганской областной думы Михаил Гурко, осужденный за связи с организованной преступной группировкой «Локомотив», дал показания по делу об убийстве Александра Антошкина. Его слова помогли следствию выйти на след исполнителя преступления. В октябре 2015 года Курганский областной суд признал 42-летнего Сергея Мельченкова виновным в убийстве депутата. Следствие установило, что Мельченков действовал по предварительному сговору с Андреем Андреевым, который помогал ему в организации и исполнении преступления.

Кем был Александр Антошкин

Антошкин был заметной фигурой в политической и экономической жизни Курганской области. В конце 1990-х годов он возглавлял ОАО «Курганский автобусный завод» (КАВЗ), а также был владельцем одного из городских рынков и фермерского хозяйства. Его имя не раз фигурировало в громких экономических и политических новостях региона. Антошкин дважды выставлял свою кандидатуру на пост губернатора Курганской области, однако оба раза проигрывал Олегу Богомолову, который руководил регионом с 1996 по 2014 год. В 2000 году имя Антошкина даже связывали с попыткой покушения на Богомолова, однако в ходе расследования подозрения с него были сняты. После неудачных попыток занять кресло главы региона Антошкин сосредоточился на бизнесе и юридической практике. Он занимался строительством, агробизнесом, а также состоял в тюменской межрегиональной коллегии адвокатов.

Мотивы преступления и связь с криминалом

В суде были названы важные подробности по делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следствие рассматривало несколько версий мотива убийства. Одной из основных была борьба за власть и влияние в регионе. Не исключалось и то, что причиной расправы могли стать экономические интересы — Антошкин контролировал значительные активы, которые после его смерти могли перейти к другим лицам. Убийство депутата произошло в период, когда в Курганской области активно действовали организованные преступные группировки. В частности, свидетельства Михаила Гурко, связанного с ОПГ «Локомотив», указывали на возможное участие криминальных структур в устранении неугодного политика и предпринимателя. Расследование убийства длилось более десяти лет из-за отсутствия прямых свидетелей и давления со стороны различных заинтересованных лиц. Только после ареста и допроса Михаила Гурко следствию удалось получить необходимые доказательства.

Реакция общества