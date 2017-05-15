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Главные новости Свердловской области
13:47  15 мая 2017 0

В Екатеринбурге избили молодых людей, ожидавших такси. Пострадавшие в реанимации

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, больница, реанимация, интенсивная терапия
Полиция уже задержала двоих нападавшихФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 24-ю горбольницу Екатеринбурга привезли двух мужчин, которых избили в ночь на 14 мая. Как выяснилось, группа молодых людей ожидала такси возле дома на улице Шварца, 17, когда на них было совершено нападение.

Произошла драка, в результате которой молодые люди были избиты, досталось и прохожим, которые пытались разнять дерущихся. Два человека в тяжелом состоянии были доставлены в горбольницу № 24 и помещены в реанимацию.

«Участники конфликта уже установлены, два человека доставлены в отдел полиции № 12», — сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Александр Лукманов
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