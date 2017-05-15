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Главные новости Свердловской области
13:58  15 мая 2017 0

«Перепадет еще и завтра». Екатеринбург накрыло снегом и градом. Главный свердловский синоптик объяснила причины стихии. ФОТО

На Урале потеплеет еще нескороФото: URA.RU

Аномальные природные явления в Екатеринбурге продолжатся, однако не приведут к серьезным последствиям. Об этом «URA.RU» заявила главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она подтвердила наличие осадков в виде града, снега и дождя в разных районах уральской столицы 15 мая. «Будет перепадать в течение дня и сегодня, и завтра. Может быть достаточно холодно, но где-то с четверга начинается повышение температуры, и все это прекратится. — пояснила Шепоренко. — Мы не рассчитываем, что это приведет к каким-то серьезным последствиям. Нет у нас таких условий, чтобы выпало много снега в ближайшее время. Все это в очень небольшом количестве и кратковременно».

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Синоптики не считают, что аномалия может привести к серьезным последствиям Фото: URA.RU

Как писало «URA.RU» ранее, 11 мая синоптики выпустили метеорологическое предупреждение о резком похолодании в Свердловской области и Пермском крае. Температура на прошлой неделе опускалась вплоть до 0 градусов.

Виктор Вергилес
© Служба новостей «URA.Ru»
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