12:09 11 мая 2017 0

В Екатеринбурге и Перми будет еще и дождливо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Синоптики предупредили уральцев о резком изменении погоды на ближайшие дни. Метеорологическое предупреждение специалистов в особенности касается Екатеринбурга и Перми. В Свердловской области и Пермском крае уже этой ночью термометры покажут значения ниже нуля.

«Ночью 11 мая местами в Пермском крае и Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы: -2… -5 °С», — отметили в Уральском гидрометцентре.

Несмотря на общее похолодание в регионах, в Екатеринбурге и Перми погода испортится не так сильно: в столице Урала обещают минимум +6 градусов по Цельсию, в центре Прикамья — до 0 градусов. В целом в ближайшие дни синоптики предсказывают обильные дожди и прохладную погоду.

Как писало «URA.RU», ранее воздушный парад в Москве отменили из-за плохой погоды. Планировалось, что в День Победы над столицей пролетят 72 самолета и вертолета. Однако в столице Урала ярко светило солнце, было + 18 градусов тепла, и авиационная часть парада прошла на ура.