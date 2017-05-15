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15 мая 2017
14:37  15 мая 2017 1

Миронов требует сажать иностранцев за оскорбление памяти ветеранов

Сергей Миронов в Кургане, миронов сергей
Миронов предлагают арестовывать имущество иностранных граждан, фальсифицирующих историюФото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает ввести уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«События 9 мая на Украине показали, что сегодня враги России в Киеве и за его пределами активно поддерживают группы провокаторов, занимающихся оскорблением памяти ветеранов и участков ВОВ на Украине. Эта деятельность является откровенно экстремистской по отношению к россиянам и нашему государству. Мы должны законодательно исключить возможность подобных действий у нас на Родине и за ее пределами», — приводит слова Миронова пресс-служба партии.

Лидер «СР» подчеркнул, что действие законопроекта распространится не только на россиян, но и на иностранных граждан, совершивших преступления за рубежом. В этом случае иностранцам грозит арест, денежный штраф, запрет на въезд в РФ или арест имущества.

«Великая Победа — это гордость нашей страны, мы свято храним память о миллионах людей, сложивших голову в борьбе за мирное небо над нашими головами. Наш долг — защищать эту память и правду о событиях тех лет от всех, кто стремится исказить и переписать историю», — заявил Миронов.

Сергей Макеев
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