Аэропорт Калуги временно ограничил выполнение рейсов
В калужском аэропорту Грабцево введены временные ограничения
01 ноября 2025 в 02:19
Еще один российский аэропорт закрыл небо
Фото: Илья Московец © URA.RU
В аэропорту Калуги введены временный запрет на выполнение авиаперевозок. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт КАЛУГА (Грабцево). Введенные ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
