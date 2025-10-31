Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Овечкин с женой показали свои костюмы на Хэллоуин

01 ноября 2025 в 02:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Овечкин был в парном костюме со своей женой (архивное фото)

Овечкин был в парном костюме со своей женой (архивное фото)

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская продемонстрировали костюмы на Хэллоуин. Российский нападающий и его жена выбрали образы римских гладиаторов для празднования.

На фотографии, которую выложила Шубская, хоккеист и его супруга позируют в стилизованных доспехах гладиаторов с характерными атрибутами — накидками и защитными элементами костюмов. Овечкин дополнил образ шлемом, а Шубская маленьким щитом и мечом.

Недавно Александр Овечкин вошел в историю, став первым российским хоккеистом, достигшим отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По числу проведенных встреч Овечкин опередил Майка Модано и занял единоличное 24-е место в общем зачете за всю историю НХЛ. В рейтинге среди активных игроков лиги российский нападающий располагается на второй позиции. Опережает его лишь защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бернс, который провел 1506 встреч.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал