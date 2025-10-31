Овечкин с женой показали свои костюмы на Хэллоуин
Овечкин был в парном костюме со своей женой (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская продемонстрировали костюмы на Хэллоуин. Российский нападающий и его жена выбрали образы римских гладиаторов для празднования.
На фотографии, которую выложила Шубская, хоккеист и его супруга позируют в стилизованных доспехах гладиаторов с характерными атрибутами — накидками и защитными элементами костюмов. Овечкин дополнил образ шлемом, а Шубская маленьким щитом и мечом.
Недавно Александр Овечкин вошел в историю, став первым российским хоккеистом, достигшим отметки в 1500 матчей в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По числу проведенных встреч Овечкин опередил Майка Модано и занял единоличное 24-е место в общем зачете за всю историю НХЛ. В рейтинге среди активных игроков лиги российский нападающий располагается на второй позиции. Опережает его лишь защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бернс, который провел 1506 встреч.
