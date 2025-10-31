Овечкин с женой показали свои костюмы на Хэллоуин

Овечкин был в парном костюме со своей женой (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская продемонстрировали костюмы на Хэллоуин. Российский нападающий и его жена выбрали образы римских гладиаторов для празднования.

На фотографии, которую выложила Шубская, хоккеист и его супруга позируют в стилизованных доспехах гладиаторов с характерными атрибутами — накидками и защитными элементами костюмов. Овечкин дополнил образ шлемом, а Шубская маленьким щитом и мечом.