ABC News: Трамп всегда держит при себе чемодан с косметикой

Чемоданчик с косметикой — единственное, к чему Трамп имел доступ во время дебатов с Байденом Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

Президент США Дональд Трамп всегда берет с собой кожаный чемоданчик с косметикой, которую самостоятельно наносит перед появлением в телеэфирах. Об этом пишет журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

«[В чемодане] очень много грима, который он часто наносит самостоятельно перед своими появлениями перед телекамерами», — говорится в книге журналиста. Чемоданчик обычно носит личный помощник республиканца Уолт Наута.

По словам Карла, этот чемоданчик стал единственным предметом, к которому Трамп имел доступ во время рекламной паузы на теледебатах с тогдашним президентом США Джо Байденом. Правила, согласованные предвыборными штабами обоих кандидатов, запрещали Трампу и Байдену пользоваться любыми гаджетами и заметками, а также общаться со своими помощниками до завершения эфира, отмечает автор книги.

