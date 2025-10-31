Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

ABC News: Трамп всегда держит при себе чемодан с косметикой

01 ноября 2025 в 02:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Чемоданчик с косметикой — единственное, к чему Трамп имел доступ во время дебатов с Байденом

Чемоданчик с косметикой — единственное, к чему Трамп имел доступ во время дебатов с Байденом

Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

Президент США Дональд Трамп всегда берет с собой кожаный чемоданчик с косметикой, которую самостоятельно наносит перед появлением в телеэфирах. Об этом пишет журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

«[В чемодане] очень много грима, который он часто наносит самостоятельно перед своими появлениями перед телекамерами», — говорится в книге журналиста. Чемоданчик обычно носит личный помощник республиканца Уолт Наута.

По словам Карла, этот чемоданчик стал единственным предметом, к которому Трамп имел доступ во время рекламной паузы на теледебатах с тогдашним президентом США Джо Байденом. Правила, согласованные предвыборными штабами обоих кандидатов, запрещали Трампу и Байдену пользоваться любыми гаджетами и заметками, а также общаться со своими помощниками до завершения эфира, отмечает автор книги.

Продолжение после рекламы

Новую работу американского журналиста Джонатана Карла под названием «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» представило издательство Penguin Random House 28 октября. Корреспондент ABC News подробно освещает события, происходившие за кулисами и приведшие к неожиданной победе Трампа на президентских выборах 2024 года, а также рассказывает о формировании состава его администрации и начальном периоде деятельности нового правительства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал