Определились лауреаты премии «Золотой граммофон»

На премии выступили лучшие российские исполнители

В московском концертном комплексе «ВТБ-Арена» состоялось торжественное мероприятие, посвященное тридцатилетию Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». По итогам церемонии награды были вручены 24 артистам.

Согласно данным учредителя премии — радиостанции «Русское радио», лучшими музыкальными произведениями 2025 года признаны композиция «Я хотел бы» в исполнении заслуженного артиста России Дениса Майданова, песня «Я буду любить тебя» народной артистки РФ Ларисы Долиной, а также трек «Я не тот, ты не та», представленный дуэтом Леонида Агутина и Анжелики Варум. В число лауреатов премии также вошли Александра Воробьева, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Артур Пирожков, Дима Билан, Дмитрий Маликов, Николай Басков, Татьяна Куртукова, Жасмин, Татьяна Иванова и Ирина Дубцова.

Ряд отечественных исполнителей, удостоенных награды, представили зрителям масштабные шоу-программы. Так, Клава Кока во время исполнения песни «Еще люблю» продемонстрировала игру на электрогитаре с использованием пиротехнических эффектов. Сергей Лазарев также включил в свое выступление с композицией «Если бы я мог» элементы огненного шоу. Григорий Лепс совместно с Юрием и Владимиром Киселевыми представили песню «На гондоле», а другой творческий трио — Мари Краймбрери, Юрий Киселев и Мот — исполнили композицию «На моральных».

А статуэтки «Золотого граммофона» за дуэтные выступления получили: Алсу и Ева Власова с композицией «Табу», Владимир Пресняков и Наталия Подольская — за песню «Между нами», NЮ и Асия — за трек «Помнишь», а также музыкальный коллектив Artik&Asti за произведение «Быть счастливой».