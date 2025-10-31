В Москве уничтожили украинский дрон
01 ноября 2025 в 02:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
ПВО перехватили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
