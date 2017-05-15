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15 мая 2017
14 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:15  15 мая 2017 0

В Екатеринбурге после масштабной утечки затопило улицу. ФОТО

Авария на ВИЗе создает проблемы для пешеходов и автомобилейФото: «Оперативные Ночные Новости»

Коммунальные службы Екатеринбурга экстренно устраняют последствия прорыва водопровода на улице Мельникова. Вода затопила остановку по улице Крылова и продолжает бежать по Верх-Исетскому бульвару.

«Заявка поступила в 13.20, бригада выехала немедленно. Утечка из водовода диаметром 300 мм. Сейчас идет отключение поврежденного водовода. Специалисты огораживают место провала на проезжей части», — пояснил «URA.RU» пресс-секретарь МУП «Водоканал» Ольга Булатова.

Поврежденный водовод был отключен в 14:50. «Холодное водоснабжение везде сохранено. Сейчас специалисты очищают дорогу от щебня, место провала огорожено, завтра там начнутся аварийно-восстановительные раскопочные работы», — добавила Булатова.

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Заявка коммунальщикам о ЧП поступила в 13.20 Фото: «Оперативные Ночные Новости»

Отметим, в последние недели количество масштабных коммунальных аварий в Екатеринбурге значительно сократилось.

Виктор Кудряшов
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