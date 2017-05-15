{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
14 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:37  15 мая 2017 0

Евгений Артюх стал националистом

Евгений Артюх возвращается в большую политикуФото: страница Сергея Бабурина в сети "Фейсбук"

Бывший председатель «Российской партии пенсионеров» Евгений Артюх принял участие в съезде единственной официально зарегистрированной в России националистической партии «Российский общенародный союз».

Уральский политик запечатлен на фотографиях с последнего съезда «РОС». На всех снимках он стоит рука об руку с лидером «РОС» Сергеем Бабуриным. «Мы создали „РОС“ 26 октября 1991 года, одно время были единственной петербургской политической силой. Последние 10 лет в выборах не участвовали. Приняли серьезные решения по обновлению организации и ее работы», — пишет на своей странице в сети «Фейсбук» Бабурин.

Евгений Артюх на съезде «РОС»
Фото: страница Сергея Бабурина в сети «Фейсбук»

В разговоре с «URA.RU» сам Евгений Артюх пояснил, что в настоящее время ведется работа по объединению на базе «РОС» нескольких партий в единый крупный проект. Пока ведутся переговоры о слиянии пяти политических организаций. Помимо этого, 13 мая о присоединении к альянсу заявили «Интернациональная партия России», партия «Рожденные в СССР» и часть активистов «Российский партии пенсионеров».

Евгений Артюх подчеркнул, что съезд объединенной партии пройдет осенью 2017 года. «Пройдет ребрендинг, изменятся устав и программа партии. В любом случае это будет не националистический проект. Это будет большая патриотическо-центристская партия. Я бы не хотел предвосхищать события»

Артюх уверяет, что у него будет весьма скромная роль в проекте: «Я хочу остаться в тени и заниматься технологическими вопросами. Я бы не назвал мое участие в этом проекте возвращением в большую политику».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров