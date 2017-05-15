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16:12  15 мая 2017 1

Главный спасатель Прикамья отчитался о доходах

Попов в 2016 году заработал чуть больше полутора млн рублейФото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Руководитель ГУ МЧС по Пермскому краю Олег Попов в 2016 году заработал чуть больше полутора миллионов рублей, включая доходы от банковских вкладов. Его супруга заработала в три раза меньше.

Согласно декларации о доходах, в 2016 году Олег Попов заработал один миллион 597 тысяч рублей. В эту сумму входит доход от вклада в банке и выплаты офицеру как участнику боевых действий. В собственности главы краевого ГУ МЧС квартира площадью 38 квадратов и недостроенный жилой дом площадью 259 квадратов. Автомобиля у чиновника нет.

Супруга Олега Попова в прошлом году заработала 534 тысячи рублей, включая доход от вклада в банке. В ее собственности находится квартира площадью 93 кв. м и земельный участок на 1200 квадратов. Также она имеет легковой автомобиль Toyota RAV4.

Анна Белкина
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